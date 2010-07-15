Янукович увеличил срок пребывания в должности главы НБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Национального банка», которым увеличен срок пребывания в должности главы НБУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 9 июля.

Предусмотрено, что председатель Национального банка назначается на должность Верховной Радой Украины по предоставлению Президента Украины сроком на семь лет. Одно и то же лицо не может быть председателем Национального банка более двух сроков подряд.

Предусмотрено, что в случае неутверждения Верховной Радой кандидатуры, предложенной Президентом, одна кандидатура может вноситься не более двух раз.

Глава Национального банка освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента Украины в таких случаях: окончание срока полномочий; в связи с заявлением об отставке, поданным в письменном виде и принятым Президентом Украины; вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; на основании решения суда о признании лица недееспособным; прекращение гражданства или выезд за пределы Украины на постоянное место жительства; потеря безупречной деловой репутации; выявление факта предоставления недостоверной информации при назначении на должность главы Нацбанка; в случае смерти или на основании решения суда об объявлении лица умершим; невыполнение должностных обязанностей, в том числе по состоянию здоровья, на протяжении более четырех месяцев подряд; возникновение обстоятельств, исключающих возможность лица быть председателем Национального банка.

Председателем Совета Национального банка не может быть избран председатель Национального банка.

Также в новой редакции изложена в законе статья “Доходы и расходы”.

Предусмотрено, что получение прибыли не является целью деятельности Национального банка.

Нацбанк определяет прибыль до распределения путем уменьшения прибыли на сумму нереализованных доходов. Национальный банк направляет нереализованные доходы в резерв переоценки.

НБУ осуществляет распределение прибыли до распределения после подтверждения внешним аудитом и утверждение Советом Национального банка годового финансового отчета в таком порядке:

50% прибыли до распределения направляется в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления в общие резервы проводятся, пока сумма общих резервов не будет равняться 10% объема денежно-кредитных обязательств Национального банка. 50% прибыли до распределения перечисляется в государственный бюджет Украины следующего за отчетным года.

Предусмотрено, что НБУ разрабатывает Основы денежно-кредитной политики, публикует их в официальных изданиях и подает ежегодно до 15 сентября в Верховную Раду для информирования. Кроме того, Нацбанк определяет до 1 ноября отчетного года аудиторскую фирму, имеющую опыт в проведении аудита по международным стандартам аудита, для проведения аудита финансовой отчетности Национального банка.

Определено, что не допускается вмешательство органов государственной власти и других государственных органов или их должностных и служебных лиц, каких-либо юридических или физических лиц в выполнение функций и полномочий Национального банка, Совета Национального банка, правления Национального банка или служащих Национального банка.

Нацбанк не имеет права предоставлять кредиты в национальной и иностранной валюте, как прямо, так и опосредствовано через государственное учреждение, другое юридическое лицо, которое находится в государственной собственности, на финансирование расходов государственного бюджета Украины.

Также Национальный банк не имеет права покупать на первичном рынке ценные бумаги, эмитированные Кабинетом министров Украины, государственным учреждением, другим юридическим лицом, которое находится в государственной собственности.