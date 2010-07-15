Профицит платежного баланса за 1 полугодие составил 2,5 млрд.долл.

Профицит платежного баланса Украины за первое полугодие 2010 года составил 2,5 млрд. долл., а валютные резервы увеличились до 30 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями дипломатических кругов.

«Мы добились существенного перелома по сальдо платежного баланса. Мы имеем сейчас по итогам 6 месяцев плюс 2,5 млрд. долл., а валютные резервы страны выросли до 30 млрд. долл. 5 млрд. долл. мы прирастили только за последние три месяца», – сказал он.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил как позитивный фактор увеличение объемов товарооборота в Украине.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-мае т.г. составил 1,611 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом 6,539 млрд. долл. за аналогичный период 2009 года. При этом профицит платежного баланса в мае т.г. был на уровне 0,997 млрд. долл. по сравнению с дефицитом в 0,258 млрд. долл. за май 2009 года.

Международные валютные резервы Нацбанка в июне т.г. выросли на 10,55% – до 29,523 млрд. долл.