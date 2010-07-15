В Украине индекс деловых ожиданий во II квартале повысился

В Украине индекс деловых ожиданий во II квартале т.г., по сравнению с предыдущим кварталом, повысился с 115,6% до 121,8%.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), в ходе опроса руководителей предприятий различных форм собственности, проведенного во втором квартале 2010 года, были проанализированы мнения 1 242 руководителей предприятий из различных регионов Украины.

«Индекс деловых ожиданий предприятий во втором квартале 2010 года повысился и составил 121,8% против 115,6% в предыдущем квартале. По прогнозам респондентов, в следующие 12 месяцев улучшится финансово-экономическое положение предприятий, вырастут объемы реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках, увеличатся инвестиционные вложения и занятость. Оценки текущей экономической активности остаются сдержанными, что свидетельствует о медленном возобновлении экономики», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания ослабляются третий квартал подряд и составляют 11,8% на следующие 12 месяцев против 14,6% в предыдущем квартале. Основными факторами влияния на потребительские цены респонденты назвали

рост расходов на производство, уровень доходов населения и бюджетные расходы правительства. Усилилось влияние на инфляцию ожидаемых налоговых изменений.

Увеличилась доля респондентов, которые не ожидают изменения курса гривни к доллару, большинство респондентов прогнозируют укрепление гривни к евро.

Респонденты также отмечают смягчение условий получения банковских кредитов, в то же время привлечение предприятиями кредитных ресурсов сдерживается высокими ставками по кредитам и жесткими требованиями относительно залога.