Донецк с Москвой создадут Международную инвесткомпанию

В Донецкой области планируют создать совместно с правительством Москвы Международную управляющую инвестиционную компанию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, члены рабочей группы регионального комитета по вопросам экономических реформ «Дерегуляция и развитие малого и среднего бизнеса» обсудили с правительством Москвы перспективы дальнейшего сотрудничества по созданию Международной управляющей инвестиционной компании.

По словам председателя правления Донецкой областной организации работодателей средних и малых предприятий Геннадия БЕРЕЗОВСКОГО, создание такой компании позволит аккумулировать средства инвесторов, направленные на развитие предприятий Донецкого региона, и будет способствовать их централизованному распределению. «Управляющая компания будет распределять средства после тщательного аудита предприятий малого и среднего бизнеса. Деньги получат только рентабельные предприятия, продукция которых востребована, чтобы помочь им увеличить производство, создать больше рабочих мест», – сказал Г.БЕРЕЗОВСКИЙ.

При этом он добавил, что создание управляющей компании позволит иметь гарантию того, что средства инвесторов будут использованы по назначению.