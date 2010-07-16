Сенат США одобрил реформу финансового регулирования
09:24, 16 июля 2010Финансы
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Документ должен подписать президент
Американские сенаторы поддержали в четверг законопроект о финансовой реформе, передает ВВС.
Ранее этот вариант документа уже был рассмотрен и одобрен Палатой представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент.
Закон, настаивают его сторонники, усиливает контроль над отчетностью финансовых учреждений и призван не допустить повторения кризиса 2008 года.
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