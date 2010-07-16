Сенат США одобрил реформу финансового регулирования

Американские сенаторы поддержали в четверг законопроект о финансовой реформе, передает ВВС.

Ранее этот вариант документа уже был рассмотрен и одобрен Палатой представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент.

Закон, настаивают его сторонники, усиливает контроль над отчетностью финансовых учреждений и призван не допустить повторения кризиса 2008 года.