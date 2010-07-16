Эксперт: для активного кредитования нужно избавиться от долгов

Избавление от проблемной задолженности является одним из факторов возобновления активного банковского кредитования.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам директор коллекторской компании "УкрФинансы" Кристиан ШУЛЛЕР.

«Банки будут активнее продавать свои проблемные кредиты. Банкам не выгодно заниматься возвращением старых проблемных долгов, они сосредоточатся на том, чтобы не возникало новых», - сказал К.ШУЛЛЕР.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что по результатам

последнего стресс-тестирования, банкам рекомендовано повышать свою

капитализацию как за счет вливания средств в капитал первого и второго

уровня, так и за счет улучшения качества своих активов. Планируется, что за счет «живых» средств банки будут докапитализированы на 30 млрд. грн., а избавление от проблемной задолженности позволить повысить капитализацию банков еще на 10 млрд. грн.

По информации компании "УкрФинансы", в первом полугодии 2010 г банки и

другие финансовые компании стали активно избавляться от проблемной

задолженности. "В первом полугодии 2010 года мы уже выкупили несколько

портфелей долгов на сумму более 200 млн. грн. (порядка 50 тыс. кредитных

дел)", - отметил К.ШУЛЛЕР.

По его словам, под управлением компании находится более 150 тысяч дел по задолженности, а общий объем долговых обязательств, приобретенных группой компаний "УкрФинансы", превысил 1 млрд. грн. При этом, компания

рассматривает возможности по выкупу различных видов задолженности: автокредиты, ипотека и т.д.

И свою очередь директор по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank Анджей ОЛЕЙНИК отметил, что банк на регулярной основе продает портфели проблемных кредитов и благодаря улучшению своего кредитного портфеля банк имеет возможность развивать кредитование и выводить новые направления.

Как сообщалось, по информации НБУ проблемные активы в банковской системе на сегодня составляю около 14% из общего их объема.