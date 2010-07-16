ФПУ: МВФ разрушает систему соцзащиты в Украине

Федерация профсоюзов Украины выражает решительный протест против попытки Международного валютного фонда и других международных финансовых учреждений в очередной раз использовать процесс выделения кредита Украине для разрушения действующей национальной системы социальной защиты населения.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ФПУ.

“Профсоюзы не возражают против финансовой поддержки экономики Украины. Однако анализ условий, которыми сопровождается кредитование, свидетельствует о том, что МВФ непосредственно вмешивается во внутреннюю социальную политику Украины, стремясь ослабить систему социальной защиты, снизить уровень социальных гарантий”, - отметили в Федерации.

В ФПУ выражают сожаление, что существующие договоренности о проведении обязательных консультаций МВФ с профсоюзами по условиям кредитования украинской экономики, достигнутые после попытки правительства Юлии ТИМОШЕНКО в прошлом году поднять цену на газ для населения, пикетирование Федерацией профсоюзов Украины представительства МВФ в Украине и проведение в формате телемоста переговоров с руководством Фонда в Вашингтоне – грубо нарушаются.

“Не приводя убедительных аргументов, МВФ шаблонно, руководствуясь лишь предварительно приобретенным опытом, без учета реальной социально-экономической ситуации в Украине, вносит рекомендации украинскому правительству, которые не могут быть сегодня восприняты в обществе и реализованы государственными институтами”, - подчеркивается в заявлении.

В ФПУ констатируют, что именно под воздействием рекомендаций МВФ 13 июля с.г. Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики приняла решение о повышении цены на природный газ для потребностей населения в 1,5 раза, с грубым нарушением норм законодательства Украины и принципов социального диалога.

Так, НКРЭ проигнорировала постановление Кабмина от 24 февраля 2010 года № 184 относительно сохранения неизменными цен на газ для населения на протяжении 2010 года. Нарушены договоренности в рамках Генерального соглашения об обязательном согласовании с профсоюзами таких решений, отмечается в заявлении.

Федерация профсоюзов также обращает внимание, что такое важное решение, задевающее интересы каждой украинской семьи, принимается, как на национальном, так и международном уровне, непрозрачно, без учета общественного мнения. “МВФ также избегает ответа на вопрос: почему нужно повышать цену на газ для населения, если для этого используется газ собственной добычи, и можно ли увеличивать пенсионный возраст, если средняя продолжительность жизни большинства украинцев не достигает определенного законодательством возраста выхода на пенсию”, - отмечается в заявлении.

В связи с этим Федерация профсоюзов требует от МВФ с уважением отнестись к законным правам трудящихся Украины.

“Профессиональные союзы заявляют: в независимой Украине должна быть самостоятельная социальная политика, которая основывается на открытом социальном диалоге между властью, профсоюзами и работодателями”, - отмечается в заявлении.

ФПУ оставляет за собой право в случае непроведения необходимых консультаций перейти к протестным действиям в отношении представительства МВФ в Украине.