Зампредседателя правления «Родовид Банка» назначен Хелемский

Заместителем председателя правления «Родовид Банка» с 21 июля назначен Геннадий ХЕЛЕМСКИЙ.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято временным администратором банка 13 июля.

По информации банка, до назначения Г.ХЕЛЕМСКИЙ с февраля 2010 года занимал должность коммерческого директора ООО «Эксим-Капитал». Акциями банка не владеет.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,381 млрд. грн., обязательства – 10,752 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 2,043 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Родовид Банк» получил 3,2 млрд. грн. убытка, в 2009 году – 4 млрд. грн. убытка.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.