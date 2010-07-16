Финрезультат предприятий Украины составил 20,17 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-мае 2010 года составил 20 млрд. 165,5 млн. грн. против 9 млрд. 672,8 млн. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-мае 2010 г. прибыль получили 52,9% предприятий страны – они завершили 5 месяцев т.г. с финансовым результатом 63 млрд. 579,7 млн. грн.

С убытком январь-май т.г. завершили 47,1% предприятий Украины, их финрезультат составил 43 млрд. 414,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 48,5% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 16 млрд. 274,4 млн. грн. Прибыль получили 51,5% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 25 млрд. 810,9 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-май 2010 г. составил 9 млрд. 536,5 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам прошлого года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.