Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 15 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06 грн./евро, продажи – на 1,4% - до 10,25 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,18 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,32 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 15 июля повысился на 0,8% и сегодня составляет 0,2516 грн./рубль, продажи – на 0,5% - до 0,2599 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2567 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2630 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 1,3% и сегодня составляет 10,0810,24 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,18 грн./евро, по продаже – в пределах 10,20-10,26 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,8% по сравнению с 15 июля и сегодня составляет 0,2507 грн./рубль, продажи – на 0,5% - до 0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2440-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2530 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2250/0,2570 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,915 грн., евро – 9,90/10,30 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,905 грн., евро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9008, к евро – 10,135146, к российскому рублю – 0,25852.