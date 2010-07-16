Сумма золотовалютных резервов НБУ может достичь 30 млрд. долларов

Руководитель группы советников Национального банка Украины (НБУ) Валерий ЛИТВИЦКИЙ не исключает, что сегодня сумма золотовалютных резервов НБУ может достичь 30 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«50 млн. дол. не хватает до 30 млрд. дол.», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он отметил, что пополнения золотовалютных резервов будет продолжаться и одним из факторов этого процесса В.ЛИТВИЦКИЙ назвал позитивную динамику по сальдо платежного баланса Украины, что в свою очередь, также будет иметь позитивное влияние на курсовую стабильность гривны.

По мнению руководителя группы советников председателя Нацбанка, позитивно на стабильность национальной валюты будут влиять низкий показатель инфляции, хорошие показатели по производительности труда, а также проведенный секвестр бюджета. На курсообразование в Украине не повлияет отсрочка правительства по выпуску своих еврооблигаций.

Говоря о прогнозах темпов экономического развития, Украины В.ЛИТВИЦКИЙ прогнозирует, что рост ВВП