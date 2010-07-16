«ВТБ Банк» сократил чистую прибыль в 19 раз

ОАО «ВТБ Банк» (г. Киев) во II квартале 2010 года, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, сократило чистую прибыль в 19 раз – до 90 тыс. грн. (в I квартале прибыль составила 60 тыс. грн.).

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в систем раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-июнь т.г. увеличились на 7% и на 1 июля 2010 года составили 29,845 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 0,2%, до 26,159 млрд. грн., обязательства увеличились на 7,5%, до 27,518 млрд. грн. Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 2,929 млрд. грн., собственный капитал вырос до 2,327 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

В 2009 году прибыль банка составила 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».