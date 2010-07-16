Попов уволит начальника Главного финуправления Киева

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен уволить начальника Главного финансового управления Киева Виктора ПАДАЛКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ заявил сегодня на заседании коллегии КГГА по вопросам подготовки хозяйства столицы к зиме и новому отопительному сезону.

В частности, А.ПОПОВ сказал, что на сегодняшний день есть вопрос об использовании бюджетных средств в столице. «Если мы умудряемся брать кредиты под 40% годовых в размере 750 млн. грн., и теперь не знаем даже как их обслуживать, не только как отдавать, то это, по-видимому, тоже вопрос, который скрыт в середине менеджмента КГГА», - сказал А.ПОПОВ.

После этого он отметил важность финансирования тех мероприятий, которые предполагается осуществить в процессе подготовки Киева к зиме.

А.ПОПОВ обратил внимание, что в зале, где проходит коллегия, отсутствует начальник Главного финуправления КГГА. Он спросил представителя этого управления, который присутствовал на заседании, где сейчас находится В.ПАДАЛКА и какова причина его отсутствия на коллегии. Не получив информации, А.ПОПОВ заявил: «Я в понедельник подпишу приказ о его освобождении от должности”. “Мы обсуждаем такой крайне важный вопрос, где все зависит от денег. Ни я, ни его непосредственный заместитель не владеем информацией, где сейчас начальник финуправления», - подчеркнул А.ПОПОВ.