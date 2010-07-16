Эксперт: отмена выпуска евробондов будет без последствий

Решение об отмене выпуска еврооблигаций не будет иметь негативных последствий для экономики Украины.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его мнению, «поступления от нового выпуска не были критичными для правительства, принимая во внимание новую кредитную линию от МВФ, кредит от ВТБ и финансирование, выделяемое Европейским Союзом». В целом отмена выпуска еврооблигаций может иметь небольшое негативное влияние на рынок украинских евробондов

Вероятнее всего, считает А.ЛОЗОВОЙ, причиной отказа от размещения Евробондов было несогласие по ставке доходности по новому выпуску. По оценкам аналитика, приемлемая доходность при размещении для правительства составляла до 7,5%. Учитывая рыночную доходность по суверенному выпуску с погашением в 2017 году в размере 7,84%, доходность по планируемому выпуску с погашением в 2020 году, которая была бы приемлемой для инвесторов, составляла около 8-8,5%.

Как сообщал УНИАН, Украина приняла решение отложить выпуск своих еврооблигаций на 2 млрд. долларов США.

«Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую транзакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», - говорится в сообщении на сайте Министерства финансов Украины.

Справка УНИАН. 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долларов на срок 10 лет.