НБУ сформировал резервы на уровне 15% от суммы рефинансирования

Национальный банк Украины на сегодняшний день сформировал резервы на уровне 15% от суммы предоставленного рефинансирования.

Об этом УНИАН сообщил руководитель группы советников председателя Нацбанка Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«На сегодня объем сформированных резервов составляет 15% от предоставленного рефинансирования, сумма которого составляет 79 млрд. грн.», – сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным Нацбанка, остаток задолженности банков по кредитам, полученным в порядке поддержки их ликвидности, по состоянию на 25 июня 2010 года составлял 80 млрд. грн., из которых более 70% – пролонгированная задолженность.

По состоянию на 1 января 2010 года сумма статьи баланса НБУ «Кредиты банкам и другим заемщикам» составляла 73,964 млрд. грн.

В январе т.г. рефинансирование в качестве стабилизационных кредитов получили шесть банков на общую сумму 1,360 млрд. грн.

В феврале т.г. Нацбанк выделил на финансовое оздоровление четырех банков 1,126 млрд. грн., а в апреле был выдан стабкредит одному банку в сумме 0,372 млрд. грн.

В июне т.г. Нацбанк поддержал своими средствами один банк на сумму 20 млн. грн.

В марте и мае стабкредиты не предоставлялись.

По данным Нацбанка, общий объем операций по рефинансированию банков за январь-июнь 2010 года составил 3,86 млрд. грн.