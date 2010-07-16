Золотовалютные резервы НБУ уже достигли 30 млрд. долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины достигли уровня 30 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Напомним, сегодня на пресс-конференции В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что на начало дня до уровня 30 млрд. долл. недоставало 50 млн. долл.

По его словам, на данный момент Нацбанк уже приобрел эту сумму на межбанковском валютном рынке.