В Украине перенесли выпуск еврооблигаций

Недостаточный спрос на еврооблигации Украины стал одной из причин переноса их выпуска.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

«Скорее всего, спрос по ожидаемой доходности был недостаточен, а для продажи всего объема потребовалось бы значительное повышение доходности, которая не удовлетворяет правительство», – отметил он.

А.ПЕЧЕРИЦЫН считает, что низкий спрос мог быть связан с летним снижением деловой активности. При этом отметил, что на решение правительства отложить выпуск еврооблигаций, несомненно, повлияла возможность получения кредита от Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению А.ПЕЧЕРИЦЫНА, если бы не ожидаемый кредит от МВФ, то украинское правительство вынуждено было бы согласиться с предложенными инвесторами условиями.

«Скорее всего, правительство согласилось бы на предложенные инвесторами условия выпуска еврооблигаций, если бы не было уверенности в скором получении кредита от МВФ и других международных финансовых организаций», – подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 6 июля т.г. Украина начала десятидневное road show (роуд-шоу) своих еврооблигаций. В результате выпуска правительственных бумаг планировалось привлечь 2 млрд. долл. на срок 10 лет.

16 июля т.г. Министерство финансов Украины сообщило, что принято решение отложить выпуск еврооблигаций. «Украина благодарна инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу и продуктивные встречи с инвесторами. Учитывая, что имеются другие источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую трансакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации», – отмечалось в сообщении Минфина.