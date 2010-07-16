Золотовалютные резервы НБУ достигли 30 млрд. долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины достигли уровня 30 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Напомним, сегодня на пресс-конференции В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что на начало дня до уровня 30 млрд. долл. нехватало 50 млн. долл.

По его словам, на данный момент Нацбанк уже приобрел эту сумму на межбанковском валютном рынке.

При этом он отметил, что пополнения золотовалютных резервов будет продолжаться и одним из факторов этого процесса В.ЛИТВИЦКИЙ назвал позитивную динамику по сальдо платежного баланса Украины, что в свою очередь, также будет иметь позитивное влияние на курсовую стабильность гривны.

По мнению руководителя группы советников председателя Нацбанка, позитивно на стабильность национальной валюты будут влиять низкий показатель инфляции, хорошие показатели по производительности труда, а также проведенный секвестр бюджета. На курсообразование в Украине не повлияет отсрочка правительства по выпуску своих еврооблигаций.

Говоря о прогнозах темпов экономического развития, Украины В.ЛИТВИЦКИЙ прогнозирует, что рост ВВП страны по итогам первого полугодия 2010 года составит 6,2-6,4%, по итогам 2010 года – около 4%.