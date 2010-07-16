Депозитные ставки будут снижаться быстрее, чем кредитные

Уровень ликвидности банков дает основания для снижения кредитных ставок, при этом снижение депозитных ставок будет происходить более значительными темпами.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

По его словам, снижение ставок по кредитам будет происходить медленно ввиду отсутствия активного кредитования.

«Рост ликвидности банковской системы и рост монетизации экономики окажут влияние на снижение кредитных ставок. Однако этот тренд пока не будет значительным и массовым, поскольку банки пока неохотно предоставляют новые кредиты», – сказал А.ПЕЧЕРИЦЫН.

В то же время избыточная ликвидность украинских банков станет причиной снижения депозитных ставок, считает эксперт.

«Cнижение депозитных ставок будет происходить более значительными темпами, поскольку в условиях отсутствия массового кредитования банками и избыточной ликвидности рост объемов депозитов лишь увеличит избыточную ликвидность банков. То есть банки пока не нуждаются в таком количестве относительно коротких и дорогих ресурсов», – отметил А.ПЕЧЕРИЦЫН.