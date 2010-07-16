Межбанк: доллар - 7,8980/7,9020 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8960/7,9025 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,8990/7,9015 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,8980/7,9020 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9008 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2593/0,2596 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2598/0,2599 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль понизился и по результатам торгов составил 30,4199 рублей за доллар (-0,0801).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2924/1,2926 долл./евро, а к 14:35 выросли до 1,2986/1,2988 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2030/10,2140 грн./евро, к 12:00 цены вслед за евро ушли вверх – 10,2225/10,2315 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,2445/10,2560 грн./евро.