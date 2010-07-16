Кабмин выделил 5 млн. грн. из Стабфонда для Счетной палаты

Кабинет Министров Украины распоряжением от 14 июля т.г. № 571 выделил 4,9993 млн. грн. для осуществления отдельных мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Счетной палаты. Документ обнародован на сайте правительства.

Напомним, в марте т.г. пресс-служба со ссылкой на председателя Счетной палаты Валентина СИМОНЕНКО обнародовала заявление, из которого следовало, что в этом ведомстве считают целесообразным ликвидировать Стабилизационный фонд в структуре государственного бюджета.

Тогда В.СИМОНЕНКО заявлял: «Нам нужно ликвидировать саму систему Стабфонда. Такой фонд создается тогда, когда в государстве нет денег, когда следует стабилизировать макропоказатели, а мы платим из Стабфонда зарплату… Его нужно ликвидировать, а все поступления в Стабфонд включить в доходную часть Госбюджета и направить эти средства на развитие».

В правительственном распоряжении о выделении средств из Стабфонда, в частности, для реконструкции административных зданий Счетной палаты в Киеве и Виннице предусмотрно 1,8007 млн. грн.

Кроме того, по статье «обеспечение функционирования инженерных систем и оборудования административных помещений Счетной палаты и другие текущие расходы» предоставлено средств на сумму 0,9871 млн. грн. Еще 0,8492 млн. грн. выделено на «обеспечение функционирования и развития информационно-аналитической системы и компьютерной сети Счетной палаты и поддержку оборудования и программного обеспечения в рабочем состоянии».

Всю вышеуказанную сумму Счетная палата должна освоить до конца текущего года, так как норма правительственного распоряжения гласит, что неиспользованные остатки бюджетных средств на счетах главного распорядителя состоянием на 1 января в 2011 г., «обязательно возвращаются в государственный бюджет».