НБУ начал «зачистку» банков

Украинская банковская система всполошилась на фоне пересмотра регулятором размера минимального капитала банков (постановление НБУ №273 от 9.06.2010 г.). Из-за обесценивания евро, что наблюдается в последнее время, Нацбанк решил отказаться от валютной привязки при установлении норматива уставного фонда финучреждений и повысил его минимальный объем с 10 млн. евро до 120 млн. грн. Не обошлось без ультиматума – увеличить капитал нужно до 1 января 2012 года, в противном случае НБУ отзовет лицензии у «непокорных» и обанкротит.

Согласно официальным данным НБУ, по итогам первого квартала 2010 года размер собственного капитала был меньше необходимых 120 млн. грн. у 74 банков (список банков смотреть здесь). Это, в основном, кэптивные банки, которые не работают активно с населением, объем привлечения депозитов достаточно мал. Хотя, и среди них есть исключения.

Решение регулятора можно трактовать как стремление обезопасить финансовый рынок от пиковых ситуаций, имевших место в разгар кризиса. В постановлении отмечается, что банки, которые на момент вступления в силу постановления НБУ не имеют достаточного размера капитала, лишаются права привлекать депозиты от населения. Ранее оформленные вклады могут обслуживаться.

Всему виной экономическая ситуация. Заявления власти, что рецессия покидает Украину, означают не что иное, как завершение кризиса. Правда, формальное – созданные им проблемы продолжают досаждать нашей экономике, в т.ч. финансовому рынку. Несмотря на все усилия банковского сектора, доля проблемных кредитов растет ежемесячно, и уже достигла 14%, что эквивалентно 98 млрд. грн. Цифра впечатляет, если учесть, что общий объем капиталов украинских банков в 1 квартале составил лишь 126 млдр. грн. Именно на фоне ненадежности финансовой составляющей экономики и встал вопрос наращивания УФ банками.

Но в условиях, когда мода на банки прошла, минимальный уставный фонд в 120 млн. грн. выглядит чрезмерным. Фактически на сегодня ни украинские, ни зарубежные владельцы не готовы вкладывать в свои финучреждения такие деньги, осознавая, что большая их часть пойдет на списание убытков по проблемным кредитам. Другими словами, банковский сектор остро нуждается в докапитализации, но не спешит это реализовывать.

Именно поэтому решение НБУ о повышении минимального порога капитала банков представляет собой ни что иное, как «зачистку» рынка. Нацбанк владельцев мелких финучреждений предупредил – не внесете деньги в капитал, закрою как малопригодных.

Не исключено, что после мелких банков НБУ займется большими. Именно у них серьезные проблемы с кредитными портфелями. Пока регулятор ограничился письмом (№47-412/5033-12004), в котором «напомнил» о необходимости погашения долгов по рефинансированию за 2008-2009 годы, сумма которых составляет более 80 млрд. грн., и «посоветовал» добросовестно оценивать риски, намекая, что времена «добрых дядей» прошли. Возможно, если банки без должного внимания отнесутся к «рекомендациям» НБУ, то последует постановление, которое будет носить более жесткий характер.

Безусловно, нынешняя ситуация в банковском секторе - суперликвидность - требует принятия особых мер. За всю историю существования банковского рынка Украины на корсчетах не было таких больших объемов остатков. При этом кредитование фактически не работает, а привлечение депозитов от населения бурно процветает. Негативные последствия происходящего могут дать о себе знать уже осенью в виде второй волны кризиса, которая обрушится на не успевшую восстановиться украинскую экономику.

Наталия Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)