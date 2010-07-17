Налоговая Донецкой обл. изъяла нелегальных товаров на 40 млн. грн.

Налоговая милиция Донецкой области в текущем году изъяла из незаконного оборота товаров общей стоимостью 40 млн. грн.

Об этом сообщили пресс-служба управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области

В сообщении отмечается, что в том числе было изъято подакцизных товаров - на сумму 25 млн. грн., товары были незаконно ввезены в Украину для дальнейшей реализации на внутреннем рынке.

Таковы текущие результаты операции «Щит», проводимой с целью противодействия незаконному ввозу товаров в Украину и их дальнейшего обращения на внутреннем рынке, подчеркнули в пресс-службе. И добавили, что в ходе операции «Щит» также было доначислено в Государственный бюджет около 60 млн. грн., привлечены к административной ответственности 25 человек.

По словам первого заместителя председателя ГНА в Донецкой области Александра КЛИМЕНКО, в регионе «налоговые органы делают все возможное, чтобы прекратить торговлю контрабандными товарами, заставить предпринимателей работать в равных условиях и платить налоги по одинаковым правилам».