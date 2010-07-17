Акимовой и Шпеку предложили выйти из состава Совета НБУ

Исполнительный директор по экономическим вопросам Национального банка Украины Игорь ШУМИЛО предложил первому заместителю главы Администрации Президента Ирине АКИМОВОЙ и вице-президенту Альфа-Банка Роману ШПЕКУ выйти из состава Совета НБУ.

Как пишет "Зеркало недели" (№ 27 (807), 17 июля - 6 августа 2010 г.), такое предложение И.ШУМИЛО высказал в ходе дискуссии на одном из "круглых столов", прошедшем на прошлой неделе в Киеве.

Он отметил, что такой шаг И.АКИМОВОЙ и Р.ШПЕКА мог бы послужить хорошим примером для других членов совета. И.ШУМИЛО подчеркнул, что принятый Верховной Радой Закон "О Национальном банке" запрещает бизнесменам, политикам и депутатам входить в состав его Совета, однако этот запрет касается лишь новых членов Совета НБУ, что не позволяет на данном этапе считать Нацбанк действительно независимой организацией.

"Почему нормы требований распространяются лишь на новых членов совета НБУ? То есть на лучшие стандарты, которые обеспечивают устранение конфликта интересов согласно существующей редакции, мы выходим лишь через три-четыре года. И тогда появляется вопрос, в состоянии ли в настоящий момент Национальный банк в действительности быть независимым?", - заявил И.ШУМИЛО.

"А может, вы (И.АКИМОВА и Р.ШПЕК - УНИАН) послужите примером, снимете с себя полномочия членов Совета. И тогда даже те из членов Совета, кто этого не хочет делать, тоже будут вынуждены сделать это?", - сказал И.ШУМИЛО.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Президент Украины вел в состав Совета НБУ первого заместителя главы Администрации Президента Ирину АКИМОВУ.

9 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство относительно деятельности Национального банка Украины, запрещающие бизнесменам, политикам и депутатам входить в состав его Совета. На сегодняшний день 8 из 14 членов Совета НБУ не соответствуют этой норме, которая, вместе с этим, касается лишь новых членов Совета.