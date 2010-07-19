Золото подешевело на фоне укрепления евро к доллару

Цена на золото по итогам торгов в пятницу, 16 июля, упала на фоне укрепления курса евро к доллару, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-Йорке на бирже Comex августовский фьючерс на золото подешевел на 1,7% до 1188,20 за тройскую унцию, что стало самым низким значением с 21 мая. Укрепление евро к доллару в пятницу до отметки в 1,2949 доллара за евро на фоне новых признаков замедления темпов восстановления американской экономики, привело к снижению стоимости драгметалла в качестве альтернативного актива. Несмотря на то, что обычно евро и золото движутся в тандеме, с момента начала долгового кризиса в Европе инвесторы начали скупать золото в противовес евро, что и привело к обратной динамике на рынке.

Кроме того, давление на стоимость золота оказали данные по инфляции, опубликованные в США в пятницу, которые помогли приостановить покупку золота из-за инфляционных опасений. Министерство труда страны в пятницу сообщило, что индекс потребительских цен в США упал на 0,1% в июне, что стало третьим подряд месячным падением, сообщило в пятницу. В годовом выражении в июне текущего года инфляция замедлилась до 1,1% в годовом выражении с 2% в мае. "Продажи в пятницу на рынке золота вызваны не слишком оптимистичными экономическими новостями", - цитирует интернет-издание WallStreet Journal старшего вице-президента и аналитика по металлам HSBC Джима Стила (Jim Steel). По его мнению, "выбором инвесторов в пятницу стали долговые обязательства США на фоне падения фондовых рынков и цен на сырье". "Рынки потрясены слабыми данными по потребительскому доверию и не слишком позитивными корпоративными отчетами", - считает Стил.

В пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле текущего года, согласно предварительной оценке, снизился до минимального уровня за последние 11 месяцев (66,5 пункта) с 76 пунктов в июне. Аналитики ожидали снижения показателя в июле до 74 пунктов против 76 пункта месяцем ранее.

С начала 2010 года золото подорожало на 10%. Золото может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года. Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.