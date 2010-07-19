Открытие межбанка: доллар - 7,89/7,90 грн.
10:57, 19 июля 2010Финансы
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Евро - 10,19/10,20 грн.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,8960/7,9020 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2582/0,2585, котировки по евро-гривне установились на уровне 10,1960/10,2055. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,2928/1,2930 (пятница – 1,2924/1,2926).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9008 грн./долл.
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