Таможня ежедневно перечисляет в госбюджет более 344 млн.грн.

Государственная таможенная служба Украины ежедневно перечисляет в государственный бюджет в среднем 344,3 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

В I квартале 2010 года таможенная служба ежедневно перечисляла 261 млн. грн., а во ІІ квартале 2009 года - 215 млн. грн.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на протяжении I полугодия 2010 года Гостаможслужба реализовала ряд мероприятий по контролю над правильностью определения таможенной стоимости товаров. Результатом этих мероприятий стало установление реального уровня таможенной стоимости импортированных товаров, увеличение базы налогообложения и, соответственно, роста дополнительных поступлений в бюджет.

Кроме того, во ІІ квартале 2010 года увеличена таможенная стоимость товаров, по сравнению с I кварталом, - на 63%, чем обеспечены дополнительные поступления платежей в сумме 1,3 млрд. грн. (больше, чем в I квартале, на 69%). За I полугодие 2010 года таможенная стоимость увеличена на 62%, по сравнению с I полугодием 2009 года, дополнительные поступления за счет коррекции таможенной стоимости составляли 2,1 млрд. грн. (больше, чем в I полугодии, на 80%).

Также в пресс-службе отметили, что удельный вес таможенных платежей (38,5 млрд. грн.) в структуре поступлений в государственный бюджет Украины (120 млрд. грн.) за полугодие составлял 32%.