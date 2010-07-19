НБУ: Курс гривни на наличном рынке вырос на 0,25%

С начала июля на межбанковском рынке курс гривни укрепился на 0,06% - до 7,9008 грн./долл. США, а на наличном по операциям продажи долларов США - на 0,25%, до 7,8947 грн./долл. США.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, на наличном сегменте валютного рынка происходит сокращение разрыва между спросом на иностранную валюту и ее предложением. При этом, в отдельные дни наблюдалось доминирование последней

НБУ отмечает, что с начала июля поступления иностранной валюты от нерезидентов превышают переводы в их пользу. Это обусловливает формирование чистого предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины. Национальный банк Украины продолжает выкупать излишек иностранной валюты с рынка, пополняя международные резервы.

По данным НБУ, официальный курс гривни к доллару США с начала месяца укрепился на 0,08% - до 7,9008 грн./долл. США. Относительно же евро гривня с начала месяца обесценилась на 5,08%, до 10,1351 грн./евро, а относительно российского рубля - на 1,99%, до 2,5852 грн./10 рублей.