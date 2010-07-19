Власть продолжает "опекать" Нацбанк
15:21, 19 июля 2010Финансы
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Замом Стельмаха стал Соркин из Донецка
Заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ) 15 июля т.г. назначен Игорь СОРКИН.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
При этом Василий ПАСИЧНИК освобожден с должности заместителя председателя НБУ в связи с переходом на другую работу.
«Время требует от нас изменений в соответствии с современными реалиями и экономическим развитием нашей страны. Проведенные кадровые изменения станут толчком для дальнейшего развития банковской системы и никоим образом не отразятся на ее стабильности», – подчеркнул глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.
По информации НБУ, до данного назначения И.СОРКИН возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.
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