Власть продолжает "опекать" Нацбанк

15:21, 19 июля 2010
Финансы
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Замом Стельмаха стал Соркин из Донецка

Глава НБУ Владимир Стельмах Заместителем председателя Национального банка Украины (НБУ) 15 июля т.г. назначен Игорь СОРКИН.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

При этом Василий ПАСИЧНИК освобожден с должности заместителя председателя НБУ в связи с переходом на другую работу.

«Время требует от нас изменений в соответствии с современными реалиями и экономическим развитием нашей страны. Проведенные кадровые изменения станут толчком для дальнейшего развития банковской системы и никоим образом не отразятся на ее стабильности», – подчеркнул глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.

По информации НБУ, до данного назначения И.СОРКИН возглавлял отдел банковского надзора Управления Национального банка в Донецкой области.

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