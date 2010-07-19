Госкомпредпринимательства проверит регионы

Специалисты Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства проверят, как в регионах выдают разрешительные документы и лицензии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Данное поручение комитету дал вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

В первую очередь ревизия будет проводиться в четырех регионах: Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской областях и г. Киев. Проверка будет длиться с 20 июля по 13 августа.

«Рабочие группы должны выяснить, как органы исполнительной власти на местах проводят дерегулирование. Правительство и Госкомпредпринимательство подготовили ряд документов, которые должны уменьшить количество разрешений и лицензий, сдерживающих развитие бизнеса в стране. Однако на местах это нередко не учитывают и, наоборот, зарегулируют хозяйственную сферу», – отметил председатель комитета Михаил БРОДСКИЙ.

Специалисты Госкомпредпринимательства проверят, насколько сложно в регионах получить разрешительный документ или лицензию, есть ли очереди в разрешительных центрах, как выполняются правительственные поручения о дерегулировании. Также контролеры проверят, не принимают ли органы исполнительной власти в регионах нормативные акты, которые препятствуют развитию предпринимательства, и выяснят, как выполняются законы «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».