Кабмин выпустит облигации для возмещения НДС на 16,4 млрд. грн.

Правительство планирует выпустить облигации для возмещения налога на добавленную стоимость за 2009 год на сумму 16,4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня в комментарии журналистам.

«Мы сделали соответствующие проверки (по компенсации НДС – УНИАН), и сегодня можно уже сказать, что это 16,4 млрд. грн. По 2009 году на эту сумму будут выпущены НДС-облигации», - сказал С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС правительство намерено выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.

Ранее ГНАУ сообщала, НДС-облигации будут выпущены на 17,7 млрд. грн., что составляет 91% от 19,440 млрд. грн. – суммы просроченной задолженности государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС). На такую сумму было подано 2569 заявлений на оформление возмещения НДС путем выдачи облигаций внутреннего государственного займа.

15 июля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что выпуск НДС-облигаций для погашения долгов по налогу на добавленную стоимость планируется начать с 1 августа.