Польша за рост финансирования „Восточного партнерства”

Польша планирует инициировать увеличение финансирования программы Европейского Союза „Восточное партнерство” в следующем бюджете объединения на 2014-2020 годы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил уполномоченный по вопросам „Восточного партнерства” в Министерстве иностранных дел Польши Анджей ЦЕШКОВСКИЙ.

Он назвал вопрос увеличения финансирования „Восточного партнерства” одной из самых главных целей на время председательства Польши в Европейском Союзе во второй половине 2011 года.

Собственно тогда, по его словам, в Евросоюзе начнется дискуссия на тему будущего бюджета объединения 27 европейских государств.

„Поэтому сигнализируем, что для нас является приоритетом”, - сказал он.

А.ЦЕШКОВСКИЙ не уточнил, насколько польская сторона планирует инициировать увеличение бюджета программы, на которую до 2014 года выделены 600 млн. евро.

„Пока еще нет ориентиров, как будет выглядеть бюджет”, - сказал представитель МИД.

Он добавил, что окончательно главный финансовый документ Евросоюза будет утвержден в конце 2013 года.

В то же время А.ЦЕШКОВСКИЙ отметил, что общий размер финансовой помощи ЕС государствам, включенным в программу „Восточное партнерство”, в несколько раз больше ее бюджета.

По его словам, в 2010-2013 годы лишь на реформы в этих странах планируется выделить 2 млрд. евро.

Представитель польского МИД сказал, что действующий бюджет Евросоюза предусматривает выделение 3,5 млрд. евро на помощь странам „Восточного партнерства”, а более 5 млрд. евро может выделить Европейский инвестиционный банк.

Кроме этого, помощь выделяет ЕБРР и государства ЕС - по собственным программам помощи.

Как сообщал УНИАН, реализация первого проекта официально презентованной в мае 2009 года программы „Восточное партнерство” запланирована на вторую половину 2010 года.

Справка УНИАН. Инициатором внедрения новой политики сотрудничества Европейского Союза с государствами - восточными соседями в 2008 году выступила Польша, которая при поддержке Швеции добилась принятия „Восточного партнерства” в 2009 году.