МВФ и ЕС приостановили транши Венгрии

Мировой валютный фонд и Евросоюз приостановили анализ программы финансовой помощи Венгрии, которая началась в 2008 году для вывода страны из кризиса. Европейские регуляторы заявили, что Венгрия должна принять жесткие меры для сокращения бюджетного дефицита страны.

Приостановка переговоров означает, что Венгрия не будет иметь доступа к оставшимся средствам из кредитной линии в $25,1 млрд, открытой МВФ и ЕС и используемой в качестве страхового фонда.

Ожидалось, что переговоры с кредиторами завершатся в начале следующей недели, передает Reuters.