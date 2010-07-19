Межбанк: доллар - 7,8977/7,9002 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8960/7,9020, к 12:00 сузился спрэд 7,8970/7,9005. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,8977/7,9002 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу – 7,8998.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2582/85, к 12:00 цены повысились 0,2587/88. К закрытию цены откатились к уровню 0,2586/87. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4960 (+0.0761).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2928/30, а к 14:40 повысились 1,2959/61. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,1960/10,2055, к 12:00 цены ушли вверх 10,2395/10,2500. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,2270/10,2360.