Банк «Надра» реструктуризировал долги на сумму 41 млн. долл.

Банк «Надра» подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с 13 банками и финансовыми учреждениями-кредиторами на сумму 41 млн. долл. США.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, 16 июля 2010 г. банк подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с выплатой долга на протяжении 8 лет. Реструктуризированные кредиты были предоставлены банками и другими финансовыми учреждениями Австрии, Италии, Германии, Швейцарии, ОАЕ, Эстонии, Великобритании, Турции, Швеции, Бельгии и Украины.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составляли 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.