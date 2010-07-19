В Одессе профсоюзы критикуют проект Налогового кодекса

В Одессе сегодня состоялся Чрезвычайный съезд работников рынков Украины, посвященный обсуждению проблем налогообложения работников рынков розничной и оптовой торговли, непрозрачного перехода управления рынками из рук в руки, а также усилившегося давления на предпринимателей со стороны властей и криминальных структур.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Одесского объединения профсоюзов Национального форума профсоюзов Украины Сергей ДОРИЕНКО, председательствовавший на съезде, отметил, что многие предприниматели вынуждены сворачивать ранее успешный бизнес из-за непрозрачных поборов на рынках. Кроме оплаты аренды, рыночного сбора и различных услуг, «торговцам приходится еще доплачивать до 2 тыс. долл. США в месяц тем, кто «крышует» тот или иной рынок».

Профсоюзы также требуют, акцентировал он, возврата рынков в коммунальную собственность: «Ранее рынки были переданы в управление частников, причем без каких-либо тендеров, мы считаем, что эти договора должны быть пересмотрены, а структуры, которые ими управляют, упразднены».

Сейчас на рынках занято коло 6 миллионов человек, отметил в своем выступлении председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, поэтому недавнее заявление председателя Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила БРОДСКОГО о том, что рынки должны быть ликвидированы, а на смену им должны придти супермаркеты, вызвало бурю негативных эмоций в предпринимательской среде. «В итоге проведения такой политики страна рискует получить миллионы безработных», - сказал он.

Участники форума подвергли критике проект нового Налогового кодекса Украины, который, по мнению выступавших, делает невозможной успешную работу предпринимателей, поскольку необоснованно увеличивает полномочия фискальных органов – вплоть до проведения обысков и арестов товара, причем без решения суда.

На съезд были приглашены премьер-министр Николай АЗАРОВ, вице-премьер Сергей ТИГИПКО, министр экономики Василий ЦУШКО, представители прокуратуры и других правоохранительных органов, однако никто из высокопоставленных чиновников не прибыл в Одессу.

Участники съезда приняли резолюцию направить обращение в адрес Президента и премьер-министра Украины с предложением «коренным образом» изменить законопроект Налогового кодекса, поскольку в «его основу заложен пагубный для отечественной экономики и предпринимательства принцип фискально-наказательной ориентации».

Кроме того, нужно отозвать, по мнению предпринимателей, проект Закона Украины «О рыночном надзоре и контроле продукции» - как «преждевременный и концептуально неприемлемый».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес 9 июля текущего года в ВР Украины проект Закона Украины «О рыночном надзоре и контроле продукции». Законопроект призван регламентировать меры рыночного надзора и порядок их применения органами рыночного надзора. В частности, урегулировать порядок проведения проверок характеристик продукции, отбора образцов и проведения их экспертизы и испытаний; регулирует вопросы предупреждения органами рыночного надзора потребителей об обнаруженной опасности, связанную с продукцией. Кроме того, документом предусмотрено создание Совета рыночного надзора.