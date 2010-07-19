Национальный банк Украины (НБУ) отмечает улучшение инфляционных ожиданий предприятий.

Как сообщается на сайте НБУ, таковы результаты опроса деловых ожиданий предприятий во втором квартале 2010 года.

Так инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев составили 11,8% против 14,6% в предыдущем квартале.

Большинство респондентов (61,8% ответов) связывает изменения потребительских цен с ростом затрат на производство, почти половина респондентов (49,8%) - с уровнем доходов населения.

Неизменность курса гривни к доллару США прогнозируют 57,1% против 40,9% респондентов в I квартале. Респонденты ожидают также укрепления гривни относительно евро.

Также респонденты значительно улучшили ожидания по росту объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ожиданий повысился на 24,6 п.п. - до 37,2%.

Респонденты несколько улучшили оценки текущего финансово-экономического положения своих предприятий, что соответствует их ожиданиям в I квартале 2010 года. Однако разница между оценками состояния «хорошее» и «плохое» осталась негативной седьмой квартал подряд и составила (-18,0%) против (-19,3%) в I квартале 2010 года.

Уровень остатков готовой продукции оценивается респондентами большинства видов экономической деятельности как ниже нормы, хотя и повысился по сравнению с предыдущим кварталом.

Интенсивность использования производственных мощностей, в отличие от предыдущего квартала, в целом по экономике снизилась, что свидетельствует о неустойчивости оживления экономической активности.

Усилились ожидания респондентов относительно улучшения в следующие три месяца финансово-экономического состояния своих предприятий (баланс ожиданий 16,0%) и рост объемов реализации произведенной продукции как на внутреннем (баланс ожиданий 19,2%), так и на внешнем рынке (баланс ожиданий 16,0%). Среди сдерживающих наращивание объемов производства факторов зачастую назывались слишком высокие цены на сырье (48,7% ответов, рост на 0,8 п.п.), чрезмерное налоговое давление (48,1% ответов, рост на 2,0 п.п.) и нехватка оборотных средств (47,8% ответов, рост на 1,6 п.п.). Значительно снизились оценки негативного влияния политической ситуации (20,0% ответов против 36,4% в предыдущем квартале) и обменного курса (16,3% ответов против 28,1%).

Об усилении положительных тенденций в развитии предприятий-респондентов в следующие 12 месяцев свидетельствует существенный рост индекса деловых ожиданий предприятий, который оставался положительным третий квартал подряд и во II квартале 2010 года повысился до 121,8% против 115,6% в предыдущем квартале. Улучшились все составляющие индекса: ожидается улучшение финансово-экономического состояния, рост объемов реализации произведенной продукции, активизация инвестиционной активности и рост занятости.

Значительно ослабли ожидания относительно роста цен на покупные товары и услуги в следующие 12 месяцев. Это вместе с недостаточным спросом и увеличением конкуренции сдерживает рост исходных цен - респонденты, как и в предыдущем квартале, прогнозируют замедление роста цен на продукцию собственного производства.

Цены на сырье и материалы и на энергоносители остаются основными факторами изменений исходных цен (67,1% и 56,2% ответов соответственно). Повысились оценки влияния таких факторов, как стоимость трудовых ресурсов (36,4% против 33,6%) и конкуренция со стороны отечественных производителей (31,6% против 28,7%).

Продолжали снижаться оценки влияния обменного курса и уровня процентной ставки по кредитам на изменения отпускных цен предприятий (указали 29,4% и 16,7% респондентов, соответственно, против 37,1% 18,3% в I квартале 2010 года). Рост затрат на производство в последующие 12 месяцев продолжится, наиболее интенсивно будут расти расходы на оплату труда 1 наемного работника (баланс ожиданий 51,7%, рост на 5,3 п.п.).

Респонденты отмечают ослабление жесткости условий получения банковских кредитов третий квартал подряд, при этом доля респондентов, планирующих брать банковские кредиты, продолжила снижаться (на 1,2 п.п. до 44,4%). Основным сдерживающим фактором использования кредитных услуг респонденты продолжают называть высокий уровень процентных ставок (73,1% ответов, уменьшение на 2,7 п.п.). Среди факторов, снижающих заинтересованность в кредитных услугах банков, отмечено усиление влияния «наличие других источников финансирования» (21,9% ответов, рост на 3,3 п.п.). Влияние колебаний курса гривни на решение респондентов относительно использования кредитных услуг банков значительно снизилось (16,0% против 24,1% в предыдущем квартале). Доля респондентов, которые жалуются на проблемы со своевременным и полным проведением операций со средствами, размещенными на банковских счетах, уменьшалась третий квартал подряд и составила 6,7% (против 9,3% в предыдущем квартале), что свидетельствует об улучшениие ситуации в банковской системе.

Очередной ежеквартальный опрос руководителей предприятий относительно оценки ими текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменений экономической ситуации в стране проводился с 14 по 31 мая 2010 г.. Было опрошено 1 242 предприятия во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.