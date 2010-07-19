Власти Севастополя надеются подписать соглашения с Москвой

Руководство Севастопольской городской государственной администрации надеется, что намеченное на ближайшие дни заключение соглашений с правительствами ряда федеральных округов РФ даст толчок в привлечении в город инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Севастопольской ГГА Игорь ЛОКТИОНОВ на сегодняшнем брифинге для журналистов.

«Если говорить о прямых инвестициях в экономику Севастополя, то пока еще, к большому сожалению, значительного прироста мы не видим. Но большие надежды возлагаем на предстоящие визиты руководителей города-героя Москва», - сказал вице-губернатор.

«Мы надеемся, что будут подписаны новые соглашения между Севастополем и Москвой, они подготовлены. И ряд соглашений с другими правительствами федеральных округов. И надеемся, что это даст определенный толчок, в том числе, и в привлечении инвестиций в город Севастополь», - сказал И.ЛОКТИОНОВ.