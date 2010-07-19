Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ
18:58, 19 июля 2010Финансы
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Сообщает Минфин
Министерство финансов Украины 20 июля проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом говорится в сообщении Минфина, переданном агентству УНИАН.
К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 20 октября 2010 года, 20 апреля 2011 года, 21 марта 2012 года, 4 сентября 2013 года.
Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.
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