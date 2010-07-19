"Joy Asset Management" намерена сотрудничать с Крымом

Генеральный директор испанской компании "Joy Asset Management" (финансовые инвестиции) Арно СЕНТ-ПОЛ в ходе встречи с первым заместителем председателя Совета министров АРК Павлом БУРЛАКОВЫМ высказал намерение развивать сотрудничество с автономией.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики крымского правительства.

В ходе встречи обсуждались реализация проектов в сфере туризма, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, в частности, орошение, развитие виноделия и эфиромасличного производства, инфраструктуры.

А.СЕНТ-ПОЛ отметил, что в течение 30-40 лет Испания сделала огромный скачок в плане развития туризма и инфраструктуры и готова поделиться своим многолетним опытом с автономией. "Мы бы могли помочь избежать тех ошибок, которые были допущены нами на этом пути. Имея опыт развития не только туризма, но и других отраслей, мы готовы поделиться нашими самыми лучшими знаниями и достижениями", - подчеркнул генеральный директор компании "Joy Asset Management".

По его словам, испанская сторона готова собрать группу экспертов и специалистов для ознакомления с возможностями автономии.

"По всем обсуждаемым направлениям крымская сторона – министерства и ведомства Совета министров Крыма – уже начала работу с испанскими бизнесменами, выразив взаимный интерес", - говорится в сообщении.