До конца года курс белорусского рубля будет стабильным

Колебания курса белорусского рубля к корзине валют до конца 2010 года будет в пределах 2-3 проц. Такой прогноз сделал председатель правления Национального банка Петр Прокопович в ходе встречи с президентом страны.

"По ожиданиям Нацбанка, до конца года курс белорусского рубля будет оставаться стабильным. Кроме того, существуют все необходимые условия для того, чтобы колебания белорусского рубля до конца года оставались в пределах коридора плюс-минус 2-3 проц", - сказал Петр Прокопович. Он также отметил, что в стране имеются соответствующие золотовалютные резервы, и на 1 июля в национальном определении они превышают 6 млрд долл.

Глава Нацбанка напомнил, что по итогам полугодия белорусский рубль укрепился к корзине валют на 1,1 проц.

Петр Прокопович также сообщил, что за первое полугодие процентные ставки по кредитам снижены для юридических лиц более чем на 5 процентных пункта. Он отметил, что во II полугодии следует ожидать дальнейшего снижения процентных ставок.

Касаясь вопроса кредитования реального сектора экономики, глава Нацбака заверил, что в банковской системе имеются все необходимые для этих целей ресурсы. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.