Средний курс в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,90 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 19 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,88 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,11/10,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,03-10,18 грн./евро, по продаже – в пределах 10,25-10,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 19 июля повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2513 грн./рубль, курс продажи – на 0,2%, до 0,2599 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,88 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,91 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,4% и сегодня составляет 10,13 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 10,28 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,09-10,18 грн./евро, по продаже – в пределах 10,25-10,35 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 19 июля и сегодня составляет 0,2504/0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2550-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,83/7,90 грн., евро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,915 грн., евро – 10,00/10,45 грн., рубль – 0,2510/0,2610 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,905 грн., евро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,8993, к евро – 10,235123, к российскому рублю – 0,25837.