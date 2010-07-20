Межбанк: открытие торгов - 7,8950/7,9010 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8950/7,9010 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2595/0,2598, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2580/10,2680.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,2987/1,2989 (понедельник — 1,2928/1,2930).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,8998.