Из «Диалогбанка» и банка "Владимирский" выведены временные администрации

Национальный банк Украины своим постановлением №340 от 16 июля т.г. прекратил действие временной администрации в ПАО «КБ «Владмирский» и полномочия временного администратора банка Анатолия ДРОБЯЗКО.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, постановлением НБУ также возобновлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Напомним, с 17 июля 2009 года в банке «Владимирский» была введена временная администрация сроком на 1 год. До 16 января 2010 года был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Владимирский».

11 сентября 2009 года Национальный банк Украины освободил от обязанностей временного администратора КБ «Владимирский» Викторию ФАТЕЕВУ и назначил вместо нее Анатолия ДРОБЯЗКО.

В конце января 2010 года правление НБУ продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «КБ «Владимирский» с 17 января по 16 апреля 2010 года включительно, кроме обязательств по договорам депозитов физических лиц.

Также Национальный банк Украины своим постановлением №338 от 15 июля прекратил действие временной администрации в ООО «Диалогбанк» и полномочия временного администратора банка Марины БАССЕЛЬ.

Согласно сообщению НБУ, решение было принято в результате принятия временной администрацией банка мер по стабилизации его деятельности в целом, устранены причины и условия, на основании которых была введена временная администрация.

Постановлением НБУ также восстановлены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка.

Напомним, Нацбанк своим постановлением №603 от 15 октября 2009 г. ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Позже постановлением №199 от 15 апреля 2010 года НБУ продлил на три месяца, до 15 июля 2010 года, действие временной администрации в ООО «Диалогбанк».

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года. Убыток банка по итогам 2009 года составил 65,879 млн. грн. По итогам первого квартала 2010 года ООО «Диалогбанк» получил прибыль 65,9 млн. грн.По данным НБУ, на 1 апреля 2010 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели ООО "Компания «Ренессанс» - 33,4%, ООО "Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.

Банк «Владимирский» создан в 2001 году. На 1 апреля т.г. активы банка составили 296,788 млн. грн., обязательства – 231,181 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 253,378 млн. грн., собственный капитал – 65,607 млн. грн., уставный капитал – 84,01 млн. грн. Чистый убыток банка «Владимирский» в І квартале т.г. сократился в 42 раза – до 39 тыс. грн. В 2009 году чистый убыток банка «Владимирский» составил 46,5 млн. грн. против 2 млн. грн. прибыли годом ранее. По данным НБУ, на 1 апреля т.г. основным акционером банка являлось ООО «Прайвет Кепитал Партнерс» – 86,1772%. При этом, по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 30 мая 2010 года ООО «Прайвет Кепитал Партнерс» принадлежало 68,0901% акций банка.