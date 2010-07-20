Предправления «Родовид Банка» назначен Райтбург

Приказом временного администратора АО «Родовид Банк» от 15 июля т.г. на должность председателя правления банка с 21 июля сроком на 5 лет назначен Юрий РАЙТБУРГ.

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Ю.РАЙТБУРГ вступит в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

Также указывается, что Ю.РАЙТБУРГ с 20 января 2004 года занимает должность председателя наблюдательного совета ПАО КБ «ТК Кредит», акциями «Родовид Банка» не владеет.

Кроме того, сообщается, что приказом временного администратора АО «Родовид Банк» от 16 июля т.г. на должность заместителя председателя правления назначен Дмитрий ПОПОВ.

Согласно сообщению, Д.ПОПОВ с 6 мая 2005 года занимает должность члена наблюдательного совета ПАО КБ «ТК Кредит», акциями «Родовид Банка» не владеет.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 12,795 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,381 млрд. грн., обязательства – 10,752 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 2,043 млрд. грн.

В I квартале 2010 года «Родовид Банк» получил 3,2 млрд. грн. убытка, в 2009 году – 4 млрд. грн. убытка.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.