Украина в этом году хочет получить 3 млрд. долл. от МВФ

В текущем году Украина планирует получить два транша кредита Международного валютного фонда в размере 3 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом телеканале.

Он отметил, что первый транш ожидается в сентябре, второй – в начале декабря.

«В этом году мы получим два транша. Один в сентябре, другой – в начале декабря, общим объемом приблизительно 3 млрд. долл.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что средства будут направлены на модернизацию экономики, поскольку валютных резервов достаточно и существенное пополнение их не нужно проводить.

«Сейчас валютные резервы Нацбанка превышают 30 млрд. и практически возвращается (объем резервов – УНИАН) на тот уровень, который правительство ЯНУКОВИЧА передало своим преемникам (36 млрд. долл.). Сейчас мы постепенно выходим на тот уровень резервов, который обеспечивал нам внешнюю торговлю, поэтому острой необходимости направлять на пополнение валютных резервов Нацбанка сейчас нет. Но все же мы считаем, что некоторая часть средств должны находиться в запасе у государства, поскольку очень неустойчивая ситуация в мировой экономике», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО 14 июля заявил, что в правительстве надеются, что Международный валютный фонд примет решение о продолжении сотрудничества с Украиной до конца июля.

Вице-премьер отметил, что заседание Совета директоров МВФ планируется провести 28 июля. «Думаю, что на этом заседании будет принято решение», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также сообщил, что на заседании Кабинета министров 14 июня был одобрен меморандум о продолжении сотрудничества с МВФ.

Напомним, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года. Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл. США.

15 июля источник в правительстве сообщил корреспонденту УНИАН, что в текущем году Украина ожидает получить один транш нового кредита Международного валютного фонда (МВФ), эквивалентный порядка 10 млрд. грн.