Межбанк: доллар - 7,8985/7,8995 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,8950/7,9010, к 12:00 спрэд традиционно сузился - 7,8970/7,8995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,8985/7,8995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,8993.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2595/0,2598, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2596/0,2597. К закрытию цены снизились до 0,2592/0,2593. В России курс доллар-рубль незначительно повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5000 (+0,0040).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2987/1,2989, а к 14:40 упали до 1,2886/1,2888. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2580/10,2680, к 12:00 цены начали понижаться до 10,2515/10,2605. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,1760/10,1830