АУБ будет в суде добиваться отмены постановления НБУ

Ассоциация украинских банков (АУБ) будет в суде добиваться отмены постановления Национального банка (№273 от 9 июня т.г.) о повышении требования к минимальному размеру регулятивного капитала до 120 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент АУБ Александр СУГОНЯКО сегодня на пресс-конференции.

«Ясно, что будут иски. Мы будем работать с Минюстом относительно правомерности регистрации (постановления - УНИАН)», - сказал А.СУГОНЯКО

По его словам, принятие данного постановления может стать причиной новой волны банковского и углубления экономического кризиса в Украине.

Так особое беспокойство банкиров вызывает пункт 6 постановления, которым банкам, которые не имеют регулятивный капитал в размере 120 млн. грн., с 16 июля 2010 года фактически запрещается привлечение новых депозитных вкладов от физических лиц.

По данным АУБ, этот запрет на привлечение депозитов коснется около 50 банков, регулятивный капитал которых на 1 июля 2010 года не соответствовал требованиям НБУ. В целом же, постановление «усложняет деятельность» 80 банкам.

В АУБ считают, что требование относительно наличия у банка для привлечения депозитов физических лиц регулятивного капитала в размере 120 млн. грн. противоречит действующему законодательству, поскольку в соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности» привлечение вкладов физических лиц осуществляется на основании банковских лицензий. Никаких специальных требований для осуществления этих операций банковское законодательство не предусматривает.

«Я уверен в том, что это постановление будет отменено. Мы готовим документы в Совет национальной безопасности и обороны, мы готовим документы к Президенту. Аргументов более чем достаточно, чтобы убедить НБУ в необходимости отмены этого постановления или хотя бы приостановке тех пунктов, которые выглядят экономически не обоснованными, ну и юридически тоже», - отметил А.СУГОНЯКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №273 от 9 июня т.г. обязал украинские банки до 1 января 2012 года сформировать регулятивный капитал в размере не менее чем 120 млн. грн.

Кроме того, до 120-240 млн. грн. повышены требования к капиталу банков для осуществления отдельных операций.