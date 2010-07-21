Евро совершил неудачную попытку прорыва выше отметки 1.30

Второй рабочий день текущей недели на рынке Forex не был особенно примечателен. Как и ожидалось, евро все-таки совершил попытку прорыва выше фигуры 1.30, оказавшуюся, однако, неудачной: после достижения максимума суток (и последних нескольких недель) 1.3027, евро не смог удержать этой высоты, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

То же случилось и с британской валютой, попытавшейся штурмовать фигуру 1.5300. В основном данные движения были обусловлены отсутствием энтузиазма на рынках: фондовые индексы преимущественно двигались вниз, а инвесторы находились в напряжении по поводу ожидающейся в пятницу публикации результатов стресс-тестов европейских банков.

Ослабление евровалют, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, в отношении доллара продолжалось до открытия американских торговых площадок.

Фондовые индексы США, в отличие от европейских «коллег», в течение дня поднимались (хотя и открылись заметным понижением), что придало трейдерам уверенности и привело к отбою фунта и евро от достигнутых минимумов дня 1.5150 и 1.2838, соответственно. Однако, если британской валюте удалось вернуться хотя бы в район 1.5250-1.5300, то евро к закрытию дня так и не смог подняться выше фигуры 1.2900.

Что касается других основных валютных пар, то швейцарский франк в целом коррелировал с евро и фунтом (пара USD/CHF при этом ходила в диапазоне 1.0450-1.0550). Пара USD/JPY почти весь день не удалялась от отметки 87 иен за доллар США, лишь в последние рабочие часы, на волне роста склонности к риску среди инвесторов, уйдя в район 87.50.

Стоит отметить и успехи сырьевых валют: рост австралийского и новозеландского долларов был обусловлен благоприятными данными по уровню потребления в Китае (географическая близость к этой азиатской стране дает Австралии и Новой Зеландии преимущества и может способствовать подъему экономики). Канадский же доллар вырост после объявления решения ЦБ страны о повышении основной процентной ставки.

Прогноз на среду

Вряд ли среда принесет с собой какие-либо серьезные движения на рынке. Трейдеры будут находиться в напряжении до пятницы, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов по европейским банкам. До этого дня евро вряд ли покинет канал 1.2800-1.3000, а более волатильный фунт – 1.5100-1.5350. Скорее всего, курсы будут двигаться по инерции; в таком случае подъем, наблюдавшийся на фондовых рынках США, может перекинуться и на другие торговые площадки, что снова может подтолкнуть более рискованные активы (к коим можно отнести и евро с фунтом) к росту.

Из запланированных на завтра публикаций экономических данных внимание стоит обратить на релиз протокола последнего заседания Банка Англии, а также выступление главы ФРС Бена Бернанке.