Вчерашнее размещение ОВГЗ привнесло в бюджет 1,1 млрд. грн.

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), который состоялся во вторник, 20 июля, в бюджет удалось привлечь 1 млрд. 104,56 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 20 октября 2011 года – на 783,71 млн. грн. с уровнем доходности 7,5% годовых, 20 апреля 2011 года – 927,18 млн. грн. и 10,5% годовых, 4 сентября 2013 года – 319,93 млн. грн. и 12,5% годовых.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.